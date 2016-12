Roma, Garcia ci crede ancora: "Napoli-Juve? Tifo gli azzurri"

16:31 - Rudi Garcia non si arrende e spera ancora nello scudetto. Dopo il vittorioso match con il Sassuolo il tecnico dei giallorossi ha parlato della sfida tra gli azzurri e la Juve: "Voglio che il Napoli vinca questa sera. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo guardare avanti". E sul recupero di mercoledì prossimo contro il Parma: Si giocheranno solo 82 minuti e non ci sarà nessun'altra squadra in campo. Dobbiamo sfruttare questo momento".

I due gol segnati al Sassuolo sono nati da due recuperi: "La nostra strategia è di pressare alto, poi sono stati bravi Nainggolan e Taddei- ha spiegato Garcia- ma non dimentico che Bastos e Destro hanno avuto un bel sangue freddo davanti al portiere". L'ex tecnico del Lille è soddisfatto anche di come i suoi abbiano gestito il ritmo partita: "Sapevamo che non è mai facile vincere in trasferta contro chi gioca per la salvezza. Mi è piaciuta la squadra fino all'episodio del rigore-non-rigore. Mi piace che nel secondo gol siano stati decisivi i tre giocatori subentrati".

Infine, sul episodio del penalty, Garcia si è congratulato con il direttore di gara: "E' stato bravo perché è lui che decide. Penso che l'arbitro d'area abbia detto che era rigore, mentre Rizzoli ha voluto sapere se il giocatore era stato toccato, l'onestà paga sempre. Il giocatore del Sassuolo è stato bravo".