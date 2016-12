Roma, Garcia: "Benatia? Stavo già cercando un sostituto..."

14:34 - Continua il mini-ritiro della Roma in Austria e Rudi Garcia si avvicina con convizione al debutto in campionato: "Ci siamo preparati bene, ora dobbiamo affinare la tattica. Non dobbiamo mai mollare a livello di cattiveria e voglia di vincere. Sarà una stagione interessante." Sui singoli: "Benatia? Ieri sembrava che al 90% andasse via, stavo cercando il suo sostituto... (sorride, ndr). Oggi invece rimane al 99% qui. Iturbe? Non va ingabbiato".

Il ragionamento da fare con l'ex Verona è il medesimo di Gervinho: "Sono giocatori a cui non si può togliere la creatività, bisogna lasciarli un po' liberi e comunque creare il giusto mix con le esigenze della squadra. Juan mi ascolta sempre ed è molto attento". Totti sarà un fattore anche in questa stagione: "L'importante è che Francesco sia in forma, il mio compito è gestirlo. Lui ha sempre una gran voglia di giocare. Gerarchie? Per me partono tutti sullo stesso livello, faremo in modo di essere all'altezza anche se partiamo da outsider. Aver confermato la rosa dell'anno scorso è molto importante, i nuovi si stanno inserendo".

Torna d'attualità Benatia: "Il vostro mestiere - rivolto ai giornalisti - è trovare le cose nascoste, mi diverte... Ieri cercavo un sostituto di Mehdi, oggi mi sono fermato. Io ho detto che sarebbe venuto a parlare con la stampa, ma evidentemente non è ancora il momento". Destro? "Mattia ha fatto bene l’anno scorso, come tutta la squadra. E’ importante che sia con noi dall’inizio, è fondamentale avere una buona condizione: sta lavorando bene". Infine una valutazione sul gioco europeo: "Non capisco cosa voglia dire calcio europeo. Forse vuol dire offensivo? Molte squadre italiane giocano all'attacco, ma bisogna saper fare tutto. Chi vince ha sempre ragione, noi abbiamo una chiara identità di gioco".