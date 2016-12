Roma, Garcia annulla il riposo: vuol battere la Juve

18:17 - Niente riposo, il lunedì. Com'era da programma. Allenamento extra oggi a Trigoria per la Roma. C'è chi dice sia una "punizione" di Rudi Garcia ai suoi, dopo l'inattesa batosta di Catania. Forse è meglio dire che il mancato giorno di riposo è frutto della voglia romanista di giocarsi davvero,e per intero, Roma-Juventus domenica sera all'Olimpico. Campioni d'Italia e vice-campioni, perché non sia una passerella, ma con la voglia -lo hanno detto Garcia e Totti- "di far vedere che non siamo inferiori alla Juventus".

Questo deve essere il messaggio, la qualità di una Roma che dopo nove vittorie si è smarrita a Catania. Lo scudetto "consegnato" dal tecnico alla Juventus, nelle ore della vigilia, era un sintomo di come l'aria dentro la squadra fosse cambiata. Non era più il caso di illudersi, l'illusione di uno scudetto già da tempo "impossibile" vista la marcia bianconera. Ora è rimasto l'orgoglio di aver tenuto desto il campionato fino al 4 maggio; ed è rimasta la voglia di giocarsi Roma-Juve com'è stato in Coppa Italia (vincendo).

Sul conto di Garcia, poi, ci sono sue parole dette a Fox Sports, la scorsa settimana e in parte già anticipate nei giorni scorsi. L'ammirazione per Mourinho, il suo feeling con Gervinho, l'idea-mercato su Pjanic ("Lui al Psg? Miralem è un giocatore fantastico e io preferisco vederlo nella Roma").