Roma, Garcia: "Abbiamo reso facile una gara che non lo era"

09:47 - Rudi Garcia si gode la vittoria della sua Roma all'esordio in Champions: "Per un'ora e un quarto abbiamo espresso un gioco bello ed efficace - spiega il tecnico giallorosso -. Era importante partire con i tre punti in casa. Sottolineo la prestazione della mia squadra, perché abbiamo reso facile una partita che alla vigilia non lo era affatto". Preoccupano gli infortuni: "Astori ha una distorsione al ginocchio, Iturbe un problema muscolare".



"Nei prossimi giorni proveremo a capire l'entità degli infortuni, spero si tratti di poco tempo - ha proseguiti Garcia a 'Canale 5' -. In ogni caso ci concentriamo sul Cagliari: ho una rosa abbastanza ampia per affrontare la doppia competizione. In Champions, già da Manchester, dimostreremo che vogliamo giocarcela. Il nostro obiettivo quest'anno è giocare ogni gara per vincerla". Infine una battuta sugli episodi di violenza verificatesi prima e durante il match all'Olimpico: "Il calcio deve essere una festa e non una battaglia. Quello che è accaduto, non è una cosa normale. Bisogna buttare fuori dallo stadio chi fa queste cose".

PJANIC: "UNA VITTORIA CHE DA' FIDUCIA"

Miralem Pjanic è stato uno dei protagonisti della vittoria sul Cska: "Era molto importante vincere stasera e lo abbiamo fatto. Abbiamo iniziato molto bene. Il nostro pressing ha pagato. La Champions è una competizione diversa rispetto al campionato, qui le squadre non si chiudono, abbiamo affrontato una bella squadre e giocato con grande facilità, questa vittoria ci darà fiducia per la stagione, abbiamo iniziato nel modo giusto". Potete lottare su due fronti? "I nuovi si sono integrati bene nello schema tattico, abbiamo preso giocatori importanti e la squadra è rimasta molto simile allo scorso anno. Abbiamo una rosa più forte con molte più soluzioni" ha confessato il bosniaco a Canale 5.

FLORENZI: "IL 5-0? PENSO DI AVERLA TOCCATA"

Florenzi dopo il largo successo sui russi del Cska: "Era una vittoria che volevamo a tutti i costi. Siamo partiti molto bene: tre tiri tre gol". Il 5-0? "Mi hanno detto tutti che l’ho toccata, solo Totti mi ha detto di no, forse non mi vuole dare il gol (sorride, ndr). La Champions? Dobbiamo continuare così, dobbiamo giocare così anche con il City. Ora viene il difficile". In tribuna c'era anche Conte: "Non penso a queste cose ma solo a fare bene in campo. Io non sono partito titolare, ma chi scende fa sempre il suo per questa maglie e questi tifosi".

GERVINHO: "LA ROMA E' CASA MIA"

Gervinho dopo il match a 'Canale 5': "Sono contento di aver vinto stasera, è una bella vittoria per tutta la squadra, per me i gol sono importanti, era la prima in Champions per la Roma. Io idolo dei tifosi? La Roma è come casa mia, mi sento bene qui, con i dirigenti, la squadra e tifosi, tutti mi vogliono bene. Quando i miei dirigenti mi hanno parlato del rinnovo del contratto io ho detto di rinviare a dopo il Mondiale. Forza Roma!".

TOTTI: "PENSIAMO SUBITO AL CAGLIARI"

"Al di la' del risultato ampio col quale abbiamo superato il CSKA, credo sia stato molto significativo soprattutto cominciare il girone con un successo". Cosi' Francesco Totti ha commentato sul suo sito ufficiale il 5-1 della Roma sulla squadra di Mosca, nel primo turno di Champions. "Come dico spesso ora dobbiamo essere bravi ad andare subito con la testa alla prossima partita - aggiunge Totti - domenica affronteremo il Cagliari e da domani non dovremo pensare ad altro".