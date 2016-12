Roma, Garcia a L'Equipe: "Benatia non si muove. Noi e la Juve come Messi e CR7"

21:13 - Rudi Garcia a tutto campo sulle pagine del quotidiano francese L'Equipe. Il tecnico della Roma ripercorre a modo suo il duello infinito con la Juventus di Conte. "Non ho nessun rimpianto, quest'anno la nostra rivale ha battuto tutti i record in Italia". "Il mio ruolo era quello di mettere pressione, siamo stati un po' come Cristiano Ronaldo con il Pallone d'Oro negli anni di Messi. Ma Cristiano ha finito per vincerlo".

Sulla sua esperienza in Italia, Garcia dice di essere stato "sgradevolmente sorpreso dagli stadi vetusti", ma che c'è bisogno per il calcio italiano di "una vera riflessione a tutto campo, l'Italia deve far meglio in Europa". La Juventus, secondo Garcia, non è irraggiungibile "Abbiamo manifestato dei difetti importanti dopo le 10 vittorie di fila dell'avvio, loro hanno fatto una stagione straordinaria ma sono una squadra in crescita. Sul futuro la dirigenza vuole fare della Roma uno dei migliori club europei, la strada è lunga ma la direzione è quella giusta.



LA SUA "CONFERMA"

La Roma, intanto, vola negli Stati Uniti, e Rudi Garcia assicura: Benatia non si muove dalla Capitale, e il suo matrimonio con la squadra giallorossa durerà. "Io ci sarò la prossima stagione. Sono sotto contratto, credo al progetto del club e sto bene qui. Avremo tutto il tempo per discutere del rinnovo, non c'è urgenza".



GARCIA SPOSA LA ROMA

Rudi Garcia sposa la causa della Roma. Il tecnico francese non ha intenzione di lasciare le cose a metà. E dopo aver conquistato la piazza giallorossa non ha intenzione di cedere alle lusinghe di altre società: "E' bello vedere il proprio nome accostato a grandi squadre, è un riconoscimento per il mio lavoro. La Roma è uno dei club più difficili da allenare in Italia. Ma queste voci non cambiano niente. Ho voglia di restare".

TRA SERIE A, CHAMPIONS E PJANIC

Per provare a vincere qualche trofeo. "La prossima stagione sarà molto più dura. Giocheremo in Champions e se non avremo una rosa più completa andremo a sbattere contro un muro - sottolinea in una lunga intervista concessa al quotidiano sportivo francese 'L'Equipe'

LA CONFERMA DI BENATIA E IL MERCATO

Dobbiamo mantenere i nostri migliori giocatori e comprare, migliorando la qualità della squadra. Il rinnovo di Pjanic è stato un segnale forte in questo senso". Il centrocampista bosniaco d'altronde era nel mirino dei migliori club europei, che adesso hanno invece puntato il difensore marocchino Benatia. "Data la sua stagione è logico che siano interessati a lui, ma ha quattro anni di contratto e nessuna clausola rescissoria, quindi sarà romanista il prossimo anno" assicura Garcia, prima di soffermarsi sulle strategie di mercato: "Quali garanzie ho avuto dal presidente Pallotta e dalla dirigenza? L'obiettivo è quello di non aumentare il monte ingaggi. Non abbiamo i mezzi per farlo, e con il fair play finanziario. Ma faremo di tutto per tenere tutti". "Abbiamo lavorato duramente la scorsa estate, ceduto giocatori per 80 milioni e acquistato per 50 - ricorda - Non avremo più bisogno di vendere. Se questa è una delle condizioni per restare? No. Ma abbiamo i mezzi per continuare a competere con la Juve, e anche per ben figurare in Champions. L'obiettivo dei dirigenti è fare della Roma uno di più grandi club europei. Non accadrà in un giorno, ma siamo sulla buona strada". Quella cioé tracciata nella stagione appena conclusa: "Amarezza per non aver vinto nulla nonostante i record? Niente affatto. Il pericolo sarebbe quello di restare su questa impressione di delusione. Se qualcuno mi avesse detto quando sono arrivato che avremmo battuto il record di punti in Serie A, che ci saremmo qualificati direttamente per la Champions Qui dicono, 'firmare con il sangue'".