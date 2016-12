Roma, Fuksas boccia il progetto del nuovo stadio: "E' orrendo"

17:58 - Il progetto del nuovo stadio della Roma non è stato ancora presentato, ma fa già molto discutere. Massimiliano Fuksas, architetto e accanito tifoso romanista, ha infatti bocciato categoricamente l'iniziativa fortemente voluta dal presidente Pallotta. "Ho visto il progetto. E' orrendo, bruttissimo e di cattivo gusto - ha detto ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora'-. Peraltro non lo avrei fatto nemmeno in quell'area...".

Parte male, dunque, l'avventura del nuovo impianto sportivo giallorosso. Fuksas non ha usato mezzi termini per dire come la pensa sul progetto: "L'avrei fatto dove è ora, dalle parti dell'Olimpico. Avrei sfasciato quanto fatto all'olimpico per i mondiali del '90". Molto critico anche il giudizio dell'architetto sulla necessità di un nuovo stadio per la capitale: "Non è vero che c'è bisogno, però vicino allo stadio si fanno sempre i supermercati".



Poi una bordata contro la classe arbitrale: "La Roma quest'anno è andata bene, purtroppo gioca contro gli arbitri, che quando vedono la Juventus si prostrano".