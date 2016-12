Roma, Florenzi su Pjanic: "Ha calciato male..."

10:47 - Il gol di Pjanic allo scadere non solo ha regalato tre punti alla Roma, ma ha anche messo in evidenza le doti del bosniaco sui calci piazzati. Una "perla", quella di Parma, che ha sorpreso molti, tanti che anche i suoi compagni di squadra lo hanno preso in giro. A partire da Alessandro Florenzi, che su Twitter ha scritto "ha calciato male", condito da una serie di "faccine" ironiche. Astori, invece, si inchina: "Che pennellata principino!"

TOTTI: "HO UN DEBOLE PER PJANIC"

"Pjanic è il piccolo principe, il nostro principino". Intervistato da AsRomaradio, anche Francesco Totti rende omaggio al centrocampista bosniaco. "Mi è sempre piaciuto, ho un debole per lui - aggiunge Totti, nell'intervista che andrà in onda sabato, giorno del suo 38° compleanno - per come gioca e per il rapporto che ho con lui. Per i giocatori forti ho un debole".

IL TWEET DI FLORENZI

IL TWEET DI ASTORI