Roma, Florenzi: "Crediamo allo Scudetto"

16:43 - L'attaccante della Roma Alessandro Florenzi ha parlato in esclusiva a SportMediaset XXL, in onda domenica, trattando di numerosi temi, in particolare dello Scudetto. "Noi dobbiamo crederci: cercheremo di vincere tutte le partite che mancano alla fine, poi si vedrà cosa dirà la classifica. Certo la Juventus deve rallentare, finora hanno fatto un percorso pazzesco. Ma il nostro progetto non cambia, va avanti".

Successivamente, il numero 24 ha parlato del proprio allenatore: "Ha portato novità ed entusiasmo, noi lo seguiamo volentieri. Non so quanto giocatori lo conoscessero prima del suo arrivo nella Capitale, ma il feeling creato con la squadra è qualcosa di eccezionale. Un suo pregio? E' una persona che ti dice le cose che pensa in faccia, ed è importante".

Infine, un pensiero ai Mondiali in Brasile: "Non so se ci andrò, oppure se andrò semplicemente in vacanza. Vedremo"