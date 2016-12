Roma, ecco Iturbe: "Mai stato vicino alla Juventus"

22:24 - A Trigoria è stato il giorno di Juan Manuel Iturbe. Il neoacquisto giallorosso, che indosserà la maglia numero 7, è stato presentato alla stampa: "La Roma è stata molto brava a trattare con il Verona, non sono mai stato vicino alla Juventus. Sono qui per imparare molto da Totti e De Rossi, ma anche da Garcia un tecnico che sa molto di calcio". Le attese sono tante: "Ci si aspetta tanto da me, ma mi piacciono la pressione e il calore dei tifosi".

Come gestirà la pressione della piazza?

Sono tranquillo, mi piace il calore della gente di Roma.

Sei molto cattivo e grintoso in campo...

Mi piace esserlo, mi piace tantissimo essere considerato cattivo in campo. Sono un po' pazzo, ma mi piace

Che idea ti sei fatto di Garcia?

Penso voglia giocare con il 4-3-3 e credo voglia farmi giocare come esterno

Giocherai a fianco di Totti, ti senti di diventare il suo erede?

Francesco qui è un'istituzione. Imparerò molto con lui come ho imparato tanto da Luca Toni

Questo sarà l'anno della tua consacrazione?

Non posso dirlo, dipenderà da quanto giocherà. Qui imparerò molto di fianco a compagni come Totti e De Rossi

In base a cosa hai scelto tra Juventus e Roma?

Non ho mai avuto il viaggio pagato per andare a Torino. Appena sono arrivato a Roma il mio procuratore mi ha parlato dell'offerta giallorossa e siamo andati avanti con le trattative. Non ho fatto alcuna scelta

Come l'ha accolta Garcia?

Mi ha detto che è felice di avermi qui e che mi vorrebbe far giocare come a Verona. Io sono contento di lavorare con lui, un tecnico che sa molto di calcio

Come ha vissuto queste settimane di mercato?

Ero in vacanza e non seguivo molto. Il mio procuratore mi ha parlato di questa possibilità e sono contento di aver scelto la Roma. I giallorossi sono stati bravi a contrattare col Verona

Le tue prime impressioni del nuovo mondo romanista?

Voglio ringraziare tutti di essere qui. La Roma è una grande squadra e dovrò lavorare molto per conquistarmi il posto

Senti la pressione per le cifre del tuo trasferimento?

Sono qui per imparare molto. Con Garcia migliorerò come giocatore e sono ancora giovane. Ovviamente vogliamo vincere lo scudetto