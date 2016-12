Roma, Destro senza rivalsa: "Vendetta? ho altre priorità"

14:05 - La sfida tra i nerazzurri e i giallorossi è ormai diventata una classica, con i big match dell'Inter di Mancini prima, Mourinho poi, contro la Roma di Spalletti entrati nella storia della Serie A. Ma nel posticipo di questa sera ci sarà una partita nella la partita, quella di Destro contro il suo passato. L'ex punta del Siena però, non cova sentimenti di rivalsa: "Via perché l'hanno deciso loro. Ci sono rimasto male, ora però ho altre priorità".

In realtà Mattia Destro una "piccola" soddisfazione se la è già tolta, quando la scorsa stagione eliminò dalla Coppa Italia l'Inter di Stramaccioni nello stadio in cui da piccolo sognava di segnare: San Siro. L'attaccante giallorosso, afflitto da vai infortuni nella prima parte di stagione, sta trovando sempre più spazio e acquisendo fiducia in sè stesso. A dimostrarlo ci sono le statistiche, più che esaltanti: 6 gol su 14 tiri totali, uno ogni 28 palloni toccati e capocannoniere della propria squadra.



Ora, Destro dichiara: "Ci sono rimasto male per esser stato ceduto dai nerazzurri. Adesso però ho altre priorità, come segnare con la Roma", ma cosa ci sarebbe di più bello per un giovane calciatore decidere un match contro la società che non ha creduto in lui? L'attaccante giallorosso, nel 2011, fu ceduto al Genoa per arrivare ad Andrea Ranocchia, giocatore che sta faticando a trovare un posto da titolare nell'Inter di Mazzari e che è stato regolarmente relegato in panchina nelle ultime stagioni dai vai Gasperini, Ranieri e Stramaccioni.