Roma, debutto in giallorosso per il piccolo Totti

23:32 - Di padre in figlio. A Roma arriva il debutto per il figlio di Francesco Totti, Cristian. L'erede del capitano giallorosso, che compirà 9 anni il prossimo 5 novembre, sarà agli ordini di Pietro Donadio che guida la squadra del Pulcini. Domani, quindi, Cristian (che è stato tesserato già un paio di mesi fa) sarà in campo a Trigoria per il suo primo allenamento ufficiale della nuova stagione dei nuovi piccoli romanisti.

Per ora, come è giusto che sia, sarà solamente un gioco. Un momento per condividere le esperienze e crescere. Totti jr. ha cominicato la sua, al momento, brevissima carriera nella scuola calcio della Longarina. Quest'anno poi il passaggio, insieme a tre albi giovani calciatori, a Trigoria. Chi lo conosce bene, comunque, parla di un ragazzino che ricorda molto in papà, specialmente nelle movenze.