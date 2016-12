Roma, De Rossi: "Tiriamoci su e guardiamo avanti" 

20:18 - "Quando perdi così non puoi far altro che ritirarti su e andare avanti, la stagione è ancora lunga e domenica abbiamo una partita importantissima con la Samp". Parole di Daniele De Rossi all'indomani della sconfitta della Roma contro il Napoli in Coppa Italia. "Ci tireremo su come abbiamo fatto dopo la sconfitta con la Juve inanellando una serie di vittorie importanti. Quest'anno siamo una squadra vera e ricominceremo a vincere sicuramente".

Il centrocampista giallorosso, a margine di un evento organizzato presso il Roma Club Montemario, ha parlato di una sconfitta frutto anche degli episodi. "Se avessimo segnato subito sarebbe potuta cambiare la partita, ma lo stesso discorso vale anche per il Napoli quando è venuto all'Olimpico in campionato. Il calcio è questo, bisogna buttarla dentro e bisogna fare meglio. Nel secondo tempo siamo indietreggiati e l'abbiamo pagata. Mancata reazione? Può capitare con una squadra forte come il Napoli. Quando prende il pallino inizi a subire e diventa difficile poi reagire. In parte ci abbiamo provato, ma dopo il 2-0 e il 3-0 la partita si è rovinata".



Il ko del San Paolo ha ricordato a molti la sconfitta in campionato di Torino con la Juventus. "Il risultato è lo stesso e le modalità simili, sono le due squadre più forti d'Italia. Ci può anche stare, abbiamo perso male" ha ammesso il giallorsso. "Siamo dispiaciuti per aver perso il primo obiettivo stagionale, ma non possiamo essere tristi per il nostro cammino. La strada è ancora lunga e siamo dietro solo alla Juventus. Se serve un bomber vero? Questa domanda va fatta ai dirigenti. La Roma deve continuare così. Certo, un attaccante da 25 gol a stagione serve a chiunque ma noi abbiamo giocatori molto forti in attacco, li possono segnare anche Totti o Destro, e io sono contento della squadra che abbiamo quest'anno. Adesso poi è inutile parlarne, servirebbe solo a mettere pressione a chi ancora non li ha fatti quei 25 gol. Destro? Potrebbe essere lui, come Totti che fino allo scorso anno ne faceva 30. La riunione tecnica di oggi a Trigoria con Garcia? Abbiamo rivisto la partita, cosa è andato bene e cosa no, ma non c'è stato nessun tono particolare".