Roma, De Rossi: "Tanta mondezza intorno al calcio" 

19:27 - Quando parla non le manda a dire. Non si nasconde. Non ha paura di esprimere concetti anche molto forti. Quello che pensa, esprime: compiacere non è sua materia. Ecco Daniele De Rossi, ecco la lunga confessione al magazine francese "So Foot". Di tutto di più: Roma e la Roma, ma anche tanto altro. Tutto intorno a un mondo, quello del calcio, che per quanto riguarda l'Italia non sembra raccogliere simpatie incondizionate da parte del centrocampista giallorosso. "Faccio il confronto tra lo spogliatoio, i miei amici, le persone che frequento, in breve, il mio mondo calcistico e il resto: ebbene intorno al mondo del calcio, e forse a Roma più che altrove, gravita tanta 'mondezza'. Ci sono molte cose che non mi piacciono, ma sono certo che quando non sarò più nel calcio tutto questo mi mancherà, mi mancherà talmente che vorrò tornarci. Come allenatore, dirigente, non lo so ancora".



Amore e odio, insomma. Solo amore invece il legame con la maglia della Roma e con quella della Nazionale: "Quando ero ragazzino - ha continuato De Rossi - tifavo poco o niente per l'Italia. Poi cresci e diventi calciatore, vai in Nazionale, entri a Coverciano, e a poco a poco cominci a comprendere dove sei e comincia ad essere qualcosa a cui tieni. Poi gli anni passano e quella maglia non hai più voglia di lasciarla. Non vuoi che qualcuno la indossi al posto tuo. Oggi starei male, molto male, se non dovessi partecipare al Mondiale: abbandonerò la maglia azzurra solo quando un ct mi dirà 'non sei più all'altezza, selezionerò un giovane al posto tuo'. Spero sarà il più tardi possibile. La mia idea è di fare l'Europeo in Francia nel 2016".



Quando vivrà ancora a Roma e sarà ancora un perno, a meno di clamorosi colpi di scena, del club giallorosso: "Se non avessi tanto amato la Roma, avrei adorato giocare all'estero. Viaggiare mi ha sempre affascinato , scoprire altre città, imparare altre lingue è qualcosa che mi manca un po'. Avrei voluto avere la carriera che hanno avuto certi miei colleghi: due anni qua, due anni là, conoscere la Germania, l'Inghilterra, la Spagna... Questo deve arricchirti enormemente". Ma l'amore per la Roma...