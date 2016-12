Roma, curve chiuse per due turni. Ricorso difficile, ma...

14:30 - Roma-Samp (16 febbraio) e Roma-Inter (2 marzo) si giocheranno con le due curve dello stadio Olimpico senza spettatori. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo i cori discriminatori contro Napoli nella semifinale di Coppa Italia di mercoledì sera. Al turno di squalifica si è unita anche la revoca della condizionale del 21 ottobre dopo Roma-Napoli di campionato.

La stangata diTosel è arrivata dopo aver letto la relazione dei collaboratori della Procura federale per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Negli atti ufficiali degli uomini di Palazzi si riferisce che "durante il controllo gara i tre rappresentanti della Procura si disponevano come segue: uno al centro del campo in posizione intermedia tra le panchine, uno verso l'angolo tra Curva Sud e Monte Mario e l'altro fra Curva Nord e Monte Mario. Tutti e tre i rappresentanti percepivano in modo chiaro e forte il coro 'lavali lavali lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco' intonato dai tifosi romanisti della Curva Sud intera al 15' del primo tempo e al 46' del secondo tempo".



"Analogo coro proveniente dalla Curva Nord, al 2' del primo tempo veniva percepito chiaramente dai due rappresentanti situati verso la Curva Nord e al centro del campo - sottolinea il comunicato del giudice sportivo - Identico coro intonato al 30' del secondo tempo veniva percepito dal rappresentante più vicino alla Curva Sud e interessava l'intera curva".



Nel dettaglio, dunque, per Tosel "la condotta dei sostenitori della Roma integra inequivocabilmente gli estremi del comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale, rilevante ai fini sanzionatori per la sua 'dimensione', coinvolgente una rilevante parte degli spettatori occupanti i settori denominati Curva Nord e Curva Sud, e per la sua 'percettibilità reale', puntualizzata dai collaboratori della Procura federale". Oltre alla chiusura delle curve, il giudice ha deciso per la Roma anche un'ammenda di 50 mila euro a causa dei cori anti-napoletani, e un'altra da 30 mila euro per il lancio da parte dei tifosi romanisti di numerosi bengala e petardi nel recinto di gioco e di un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori del Napoli. Per lo stesso motivo è stato multato di 15 mila euro anche il Napoli.

IL CLUB: DUBBI SULLA VALIDITA' DELLO STOP

La Roma ha deciso di procedere con un 'preannuncio di reclamo', e sta studiando come muoversi. Il dubbio dei legali del club riguarda la competenza: una sanzione derivante dalla Coppa Italia può essere scontata in campionato? Vediamo.

Il divieto di accesso per i tifosi delle curve della Roma sarà applicato in Serie A nella gara con la Sampdoria (16 febbraio) ed in quella con l'Inter (1 marzo). La seconda chiusura scatterà poiché il giudice ha disposto la revoca della sospensione della precedente squalifica inflitta dopo Roma-Napoli di campionato a entrambe le curve giallorosse. Proprio lo 'slittamento' della sanzione da una competizione all'altra (in questo caso dalla coppa al campionato) non convince la Roma, che da domani studierà gli atti per capire come presentare ricorso.

Stando a quanto trapela dalla Lega, l'automatismo dello 'slittamento' sarebbe però evidente dall'art.22 del codice di giustizia sportiva, in cui si spiega che "le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale". Nessuna distinzione tra coppa o campionato, quindi, come invece capita per le sanzioni ai giocatori (art. 19 comma 11.1) che "si scontano nelle rispettive competizioni".