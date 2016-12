Roma, curve chiuse all'Olimpico con la Samp e l'Inter 

13:24 - Ricorso bocciato e sanzione mantenuta. La Corte di Giustizia della Figc non ha fatto sconti e ha confermato così la squalifica delle due curve della Roma comminata dopo la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli per cori di discriminazione territoriale. La sanzione colpisce dunque la squadra di Garcia per le prossime due partite all'Olimpico, quella di domenica sera contro la Sampdoria e quella di sabato primo marzo contro l'Inter.

Intanto la Roma informa attraverso un comunicato che i tifosi "che avessero acquistato tagliandi di Curva Nord per la gara di domenica sera con la Sampdoria potranno richiedere il cambio di biglietto per un altro settore o il rimborso dello stesso". Nessun rimborso o variazione invece per i tifosi della Curva Sud poiché l'intero settore e' andato esaurito in estate con gli abbonamenti.