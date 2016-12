Roma, colpo in casa del Chievo con Gervinho e Destro

14:56 - Vince e convince la Roma di Rudi Garcia nell'anticipo della 29ma giornata di Serie A. In casa del Chievo Verona, i giallorossi si sono imposti 2-0 consolidando il secondo posto in classifica. Tutte le reti nel primo tempo: al 17' Gervinho approfitta di un "regalo" di Cesar per firmare il vantaggio; il raddoppio arriva al 42' con Destro, glaciale davanti ad Agazzi nel capitalizzare l'assist di Taddei dalle retrovie. Il Chievo resta a quota 24.

LA PARTITA

Missione compiuta sotto una pioggia battente. La Roma ha vinto e convinto, contro un avversario assai bisognoso di punti ma comunque impotente. I giallorossi, anche grazie proprio all'aiuto della difesa del Chievo, hanno chiuso la pratica già nel primo tempo, giocato a ritmi alti e in verticale, approffittando con Gervinho e Destro delle praterie centrali lasciate dagli avversari. Nella ripresa poi, ordinaria amministrazione.

Ha faticato forse anche meno del previsto la Roma per riportarsi a +6 sul Napoli e per consolidare il secondo posto dietro la lontanissima Juventus. Merito dell'organizzazione imbastita a tavolino da Rudi Garcia, ma merito anche di un tridente ispirato, da Totti ma non solo, e da un centrocampo in emergenza ma comunque solido, con Taddei sugli scudi e Nainggolan incursore. Il vantaggio però è un gentile omaggio di casa Chievo dopo un quarto d'ora di studio: Cesar calcola male un rimbalzo del pallone e retropassando la sfera ad Agazzi regala a Gervinho un pallone da spingere in rete. L'ivoriano ringrazia facendo inclinare positivamente il piano partita dei giallorossi. Quello del centrale del Chievo però, non è stato un singolo episodio, ma un primo segnale di un virus dilagante nella retroguardia di Corini. Al 32' a regalare un pallone d'oro a Destro, senza esito, ci pensa Dainelli emulando il compagno di reparto, con i due che raggiungono l'apice negativo in occasione del raddoppio proprio di Destro, facendosi infilare centralmente a difesa schierata.

Nella ripresa Corini cambia modulo, ma il Chievo non cambia faccia. Sì, una reazione di orgoglio e qualche tiro nello specchio di De Sanctis ci sono stati, ma i secondi quarantacinque minuti sono ordinaria amministrazione per la squadra di Garcia. Il più attivo di tutti Nainggolan che, tra un tacco di Totti e uno di Destro, sfiora il tris in almeno un paio di occasioni. Tris che non arriva, ma la sostanza non cambia. La Roma vince e sale a quota 64 punti con ottanta minuti, quelli contro il Parma, da recuperare. Per il Chievo, invece, la situazione resta critica: 24 punti e quart'ultimo posto in classifica.

LE PAGELLE

Cesar-Dainelli 4,5 - Corini non s'è messo le mani nei capelli per evidenti problemi logistici, ma la sostanza non cambia. La coppia centrale ne combina una più del diavolo per tutto il primo tempo, regalando il vantaggio e non solo alla Roma. Un disastro.

Taddei 7 - Il ruolo di regista che Garcia gli ha cucito addosso per l'emergenza comincia a calzargli a pennello. Sempre più autoritario e mai sopra le righe, può reinventarsi il finale di carriera.

Obinna 6 - Entra tardi in campo ma dà la scossa ai suoi. Non trova il gol ma dà la sensazione di poter essere pericoloso. Può tornare utile per raggiungere la salvezza.

Benatia 6,5 - Con Castan (7) forma la coppia di centrali forse più forte della Serie A. Sempre preciso, puntuale e pulito. Solo in un'occasione si lascia andare e si becca il giallo che gli farà saltare il Torino. Ecco spiegato il mezzo voto in meno rispetto al collega di reparto.



IL TABELLINO

CHIEVO-ROMA 0-2

Chievo (4-3-3): Agazzi 6; Frey 5, Cesar 4,5, Dainelli 4,5, Sardo 5,5; Radovanovic 5, Rigoni 5,5, Bentivoglio 5; Paloschi 5,5 (14' st Pellissier 5,5), Stoian 5 (1' st Rubin 5,5), Lazarevic 5 (25' st Obinna 6). A disp.: Puggioni, Squizzi, Claiton, Canini, Dramè, Bernardini, Guarente, Calello, Thereau. All.: Corini 5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6 (1' st Torosidis 6), Benatia 6,5, Castan 7, Romagnoli 6,5; Pjanic 6, Nainggolan 6,5, Taddei 7; Gervinho 7, Destro 7 (30' st Bastos 6), Totti 6,5 (14' st Florenzi 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Dodò, Toloi, Mazzitelli, Battaglia, Ricci, Ljajic, Di Mariano. All.: Garcia 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 17' Gervinho, 42' Destro

Ammoniti: Bentivoglio (C); Benatia (R)

Espulsi: nessuno