Roma, chiusi i Distinti Sud: Olimpico per tre quarti off-limits con l'Inter 

00:05 - Non solo le due curve ma anche il settore dei Distinti Sud: contro l'Inter, l'Olimpico sarà off-limits per i suoi tre quarti. Non una partita a porte chiuse ma quasi. Questo dopo che il giudice sportivo ha sanzionato nuovamente la Roma decidendo di lasciare fuori i tifosi dei distinti oltre a quelli delle Curve Nord e Sud: la decisione dopo i nuovi cori di discriminazione territoriale contro i napoletani nel corso della partita con la Samp.

Il giudice sportivo ha inflitto inoltre al club giallorosso anche una pesantissima multa di 80mila euro. Questo, nel dettaglio, il dispositivo della sentenza: "Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in cui, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore denominato “Distinti Sud”, in tre occasioni (prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio ed al 43° del primo tempo, in occasione della realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio lavali con il fuoco”; ritenuto che tale comportamento integra inequivocabilmente gli estremi di una manifestazione denigratoria per motivi di origine territoriale; valutata, ai fini della rilevanza disciplinare, “la dimensione” di tale condotta che ha coinvolto il 90% dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore in precedenza indicato (con il contestuale applauso, nella prima delle circostanze segnalate, proveniente dagli altri settori dello stadio) e la sua “percezione reale”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, che si erano collocati nella zona centrale del campo ed in prossimità dei settori denominati “Distinti Sud” e “ Distinti Nord”; considerata la specifica recidività, delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori.

LE ALTRE SANZIONI

Gian Piero Gasperini non potrà sedersi sulla panchina del Genoa per guidare la propria squadra durante la prossima partita: lo ha deciso il giudice il sportivo che ha punito l'allenatore rossoblù per aver insultato l'arbitro durante la sfida contro l'Udinese. Due giornate di squalifica le dovrà scontare Daniele Conti (Cagliari) mentre altri nove giocatori si fermeranno un turno. Si tratta di Benassi e Ceccherini (Livorno), Gastaldello e De Silvestri (Sampdoria), Acquah (Parma), Hallfredsson (Hellas Verona), Heurtaux e Pereyra (Udinese), Perez (Bologna).

TOTTI: "TIFOSI, STATECI VICINI"

"Noi e i nostri tifosi, insieme verso l'obiettivo". Francesco Totti scende in campo dopo l'ennesima squalifica di un settore dell'Olimpico, per i cori di discriminazione territoriale dei fan giallorossi. Il capitano della Roma, attraverso il proprio blog ufficiale, ha sottolineato come la squadra stia facendo "una grande stagione". "Abbiamo ancora molto da giocarci - scrive - e ci crediamo davvero. Mi auguro che, fino alla fine della stagione, i tifosi non compromettano la possibilità di starci vicino. Abbiamo bisogno del supporto dei nostri fantastici tifosi, cui siamo ormai abituati. Giocare con le curve vuote non è la stessa cosa e, anche dalla tribuna, domenica sera ho avvertito una sensazione strana".