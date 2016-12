Roma, Castan: "Con la Juventus per noi vale una finale"

18:50 - Il giorno del big match dello Stadium tra Juventus e Roma si avvicina e la tensione aumenta. La posta in palio è pesantissima e Leandro Castan lo sa bene: "Per noi è come una finale - ammette il difensore giallorosso -, Roma e Juve sono le due squadre più forti". Segreti non ce n'è, ma la forza della squadra è la difesa: "Garcia ci ha dato fiducia. Ce la possiamo fare e non molliamo. Cosa voglio nel 2014? Lo scudetto e la convocazione in Nazionale".

Quella della Roma è la difesa meno battuta in tutta Europa: "Non me lo aspettavo - ammette il brasiliano -, ma il tecnico ci ha dato fiducia, quella che l'anno scorso non c'era. Siamo concentrati, così possiamo battere chiunque". I prossimi però sono avversari temibili come Tevez e Llorente: "Carlitos è un top player, ma abbiamo dimostrato di non mollare mai. Vogliamo lo scudetto per rendere questa annata perfetta". Un pensiero anche ai Mondiali: "Spero nella convocazione, ma dovessi vincere lo scudetto sarei comunque felicissimo di tifare da casa".