4 settembre 2014 Roma: c'è l'ok del Comune per il nuovo stadio La giunta con il sindaco Ignazio Marino ha approvato la delibera riguardante la struttura a Tor di Valle pronta nel 2017

12:16 - E' tutto fatto: la Roma può iniziare la costruzione del nuovo stadio che sorgerà a Tor di Valle e sarà pronto probabilmente nel 2017. "Abbiamo concluso l'istruttoria, oggi la giunta dichiara l'interesse pubblico della proposta con condizioni che devono essere rispettate", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Giovanni Caudo, uno dei componenti della giunta capitolina del sindaco Ignazio Marino.

"Quella di oggi è una giornata molto importante non solo per il valore economico ma anche per il metodo usato: abbiamo ricevuto una proposta e abbiamo detto che era irricevibile perchè non potevamo accettare l'idea che 21-22 mila persone arrivassero in moto allo stadio e altre 20 mila in macchina. Oggi abbiamo un modello diverso che sposta il 60% di utenti sul ferro", ha aggiunto il sindaco.

Durante la conferanza stampa Marino ha poi detto: "Vogliamo i servizi prima che Totti giochi la sua prima partita nel 2017. Abbiamo avuto una riunione molto severa a New York (con il patron della Roma James Pallotta, ndr) e abbiamo ottenuto un parco di 34 ettari, più grande di Villa Borghese in una zona che oggi fa un po' paura, ma che sarà utilizzabile in maniera sicura".