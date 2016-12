Roma: buona la prima, 3-1 all'Indonesia U23

22:24 - Buona la prima per la Roma di Rudi Garcia. A Rieti i giallorossi hanno battuto 3-1 la rappresentativa Under 23 dell'Indonesia nella prima amichevole stagionale. A segno Florenzi al 7', il neo acquisto Uçan al 12' e Borriello al 43'. Nella ripresa l'Indonesia ha accorciato le distanze con Bakri al 56'. Convocati per la gara ma non utilizzati Mehdi Benatia e il nuovo acquisto Juan Manuel Iturbe, presentato oggi a Trigoria.

"Sono molto contento della rosa che la Roma mi ha messo a disposizione - ha detto dopo la gara il tecnico Rudi Garcia -. Sono stato accontentato".