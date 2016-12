Roma, battuto il record di punti di Spalletti. La difesa è imperforabile 

11:48 - Lo stripitoso girone d'andata della Roma - che i cinque pareggi nelle ultime nove gare non sono riusciti a macchiare - termina con il nuovo record di punti di Rudi Garcia: 44. Battuto il vecchio primato di Spalletti, che nel 2006/07 e 2007/08 aveva effettuato il giro di boa con 42. Ma anche la media punti sorride al tecnico francese: 2,31 rispetto ai 2,29 (con una Serie A a diciotto squadre) ottenuti da Capello nell'anno dell'ultimo scudetto.

La Roma di Garcia, inoltre, deve fare i conti con un nuovo record: ossia aver chiuso il girone d'andata con appena 10 gol subiti, gli stessi della Juventus 2005/06, spazzati via (assieme allo scudetto) da Calciopoli. Meglio della stessa Juventus 2004/05 e del Modena 1946-47, che al termine del girone d'andata ne avevano incassati 11. Inoltre, la Roma all'Olimpico ha preso solo due reti: Sassuolo e Fiorentina.

Merito di De Sanctis e dell'intera retroguardia, che però non si è fermata lì. Mehdi Benatia, infatti, è il capocannoniere della squadra con 5 gol. In compagnia di Alessandro Florenzi e un gradino più in alto di Totti, Gervinho e Strootman. Nel complesso la Roma ha mandato in gol tredici giocatori della sua rosa, fra cui si distinguono altri difensori come Balzaretti e Maicon o partenti come Bradley (appena ceduto al Toronto). La Roma è una squadra che gioca insieme, capace di sopperire alle assenze. I 44 punti attuali sono gli stessi con cui la Juve chiuse il girone d'andata lo scorso anno. Osare, con questo gruppo, è possibile.