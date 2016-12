Roma, Bastos: "Qui per Garcia e per vincere" 

18:49 - “Ho voglia di giocare e vincere: voglio restare qui diversi anni”. Si è presentato così Michel Bastos, l’ultimo acquisto della Roma prelevato dall’Al Ain su volontà di Rudi Garcia: “La sua presenza ha influenzato la mia scelta ma avevo anche il desiderio di giocare in un grande club. Prima impressione? Straordinaria”. Meno straordinaria la gaffe per la sciarpa anti-Lazio: “Rispetto gli avversari, mi spiace che molta gente ci sia rimasta male”.

"Con Garcia - ha continuato l'ex giocatore del Lione - ho sempre mantenuti i contatti da quando sono andato via dal Lille: è stata una persona importante che mi ha aiutato. Quando sarò pronto per tornare in campo? Sto lavorando per essere a disposizione il più presto possibile. Credo ci sia bisogno di dieci giorni per poter essere al meglio".