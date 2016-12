Roma, Baldissoni: "Lotito in Nazionale? Non ha nulla di meglio da fare" 

17:30 - Il derby Roma-Lazio è in programma l'11 gennaio, ma a parole è già iniziato. Ad accendere la sfida a parole ci hanno pensato De Rossi e Baldissoni lanciando un attacco a Lotito. Il centrocampista giallorosso si è detto infastidito della presenza in Nazionale del presidente biancoceleste, mentre il direttore generale della Roma ha alimentato la polemica: "Lui in Nazionale? Non ha nulla di meglio a cui pensare".