Roma-Atalanta 3-1, giallorossi a -5 dalla Juventus

18:25 - Non si ferma la caccia alla Juventus della Roma di Garcia. Nell'anticipo della trentatreesima giornata di Serie A, i giallorossi hanno dato spettacolo battendo 3-1 all'Olimpico l'Atalanta, riportandosi a -5 dalla vetta della classifica. Vantaggio Roma con Taddei al 13', con il 2-0 firmato da Ljajic poco prima dell'intervallo su assist di De Rossi. Nella ripresa i gol di Gervinho (63') e Migliaccio fissano il risultato finale.

LA PARTITA

Mai come stasera le note dell'inno giallorosso colorano la notte dell'Olimpico al fischio finale. "Grazie Roma, che ci fai vivere e sognare ancora" risuona all'Olimpico mentre la squadra di Garcia raccoglie i meritati applausi dei suoi tifosi dopo il 3-1 all'Atalanta. Uno spettacolo di tecnica e tattica che dura da settembre e che verrà premiato, salvo clamorosi scivoloni bianconeri finali, non con lo scudetto ma con un "premio della critica" valido solo per l'orgoglio. La Roma vince, gioca bene e domina. Macina punti su punti e con l'Atalanta ha raccolto la settima vittoria consecutiva in campionato, la ventiquattresima in stagione arrivando a quota 79 punti. Numeri da record, quasi come quelli della Juventus. Ma quel "quasi" pesa come un macigno, soprattutto sull'albo d'oro. Per l'Atalanta, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo la grande cavalcata di marzo. Ha staccato la spina la squadra di Colantuono.

Raccontare questa Roma è un piacere, guardarla giocare con questa intensità una gioia per gli occhi. Nonostante le assenze, tante tra squalifiche e infortuni (le ultime Destro e Benatia) i giallorossi hanno un'identità precisa, mutevole in corso d'opera ma chiara. Capita così che Taddei si riscopra una mezz'ala di qualità dopo un paio di anni nel dimenticatoio, trovando il secondo gol in dieci giorni e aprendo le danze alla serata giallorossa sbloccando di potenza al 12'. Un fulmine in un bombardamento di palloni verso la porta di Consigli che prima e dopo il gol dell'italo-brasiliano, è costretto a una serata di straordinari. La capitolazione però arriva ancora poco prima del riposo frutto di un'azione spettacolare iniziata da Gervinho, orchestrata da Totti e De Rossi e conclusa da Ljajic per il 2-0 che sblocca il serbo e lo riappacifica con il pubblico romano. In tutto questo dell'Atalanta per i primi 45', fatto salvo per il portiere, non si hanno notizie.

Nella ripresa il copione non cambia. Chi si aspetta la reazione d'orgoglio orobica rimane deluso, anche se un sussulto con Denis arriva già al 51' con De Rossi bravo a sostituirsi al portiere. Un'occasione prima di rientrare nel normale delirio di palleggio e ragnatele costruito in meno di un anno da Rudi Garcia. La Roma ha saputo aspettare il momento buono palleggiando allegramente e facendo correre a vuoto l'Atalanta fino a punirla di nuovo al 63' con l'ennesima azione spettacolare della serata: tacco di Totti, tocco di Ljajic e sigillo di Gervinho che, per non farsi mancare nulla, poco dopo si divora un gol a porta vuota. C'è il tempo ancora per un palo di Ljajic alla mezz'ora, prima del gol della bandiera di Migliaccio, bravo a svettare in area tra le maglie giallorosse. Poco male, il risultato finale - ovvero i tre punti - arrivano lo stesso e per almeno 48 ore la Juventus sarà distante solo cinque punti.

LE PAGELLE

Taddei 7 - Doveva essere una soluzione d'emergenza e lo è, ma il buon Rodrigo sta ripagando il tecnico con prestazioni d'assoluto livello. A parte il gol, comunque importante perché sblocca il match, l'impressione è di vedere un giocatore nel pieno dello stato fisico e della convinzione psicologica.

Yepes 5 - Non entra in campo e per un giocatore con la sua esperienza è una cosa abbastanza inspiegabile. Nel primo tempo si addormenta un paio di volte su Gervinho, poi non riesce a chiudere le giocate giallorosse.

Ljajic 7 - Ritrova il gol grazie al gentile omaggio di De Rossi, ma il sigillo gli riconsegna fiducia nei propri mezzi. L'assist a Gervinho e il palo colpito nella ripresa non sono un caso.

De Rossi 7,5 - Il migliore in campo per distacco. Davanti è decisivo con grandi inserimenti sulla destra, ma dietro lo è ancora di più dominando l'area di rigore e sostituendosi a De Sanctis.

Denis 5,5 - Lotta nella ripresa per riaprire la partita ma non è la sua serata. La foga prende il sopravvento sulla precisione, ma almeno ci ha provato davvero.



IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 3-1

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 6,5 (33' st Romagnoli 6), Toloi 6, Castan 6,5, Dodò 6; De Rossi 7,5, Nainggolan 6,5, Taddei 7; Gervinho 6,5, Ljajic 7 (42' st Ricci sv), Totti 6,5 (30' st Bastos 6). A disp.: Skorupski, Berisha, Lobont, Torosidis, Jedvaj, Mazzitelli. All.: Garcia 7,5

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6; Benalouane 5,5, Stendardo 5 (28' st Lucchini 5,5), Yepes 5, Brivio 5; Estigarribia 5,5 (22' st Baselli 5,5), Cigarini 5, Migliaccio 6, Bonaventura 5,5; De Luca 5,5 (14' st Livaja 5); Denis 5,5. A disp.: Sportiello, Frezzolini, Bellini, Nica, Raimondi, Kone, Carmona, Giorgi, Bentancourt. All.: Colantuono 5

Arbitro: Guida

Marcatori: 13' Taddei (R), 44' Ljajic (R), 18' st Gervinho (R), 33' st Migliaccio (A)

Ammoniti: Stendardo, Cigarini, Estigarribia (A)

Espulsi: nessuno