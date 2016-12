Roma: Ancelotti e Voeller entrano nella Hall of Fame

15:46 - Tra i grandi di sempre della storia della Roma adesso ci sono anche i mitici Carlo Ancelotti e Rudi Völler. Nel cuore dei tifosi c'erano già, ma oggi il club ha comunicato gli eletti nella Hall of Fame per il 2014, che si aggiungono ai 15 già presenti. Oltre a loro anche altri due storici simboli come Vincent Candela e Alcides Ghiggia, l'uomo del Maracanazo. Ancelotti ha commentato così: "Sono onorato. Roma sarà sempre nel mio cuore".

Anche Völler ha commentato con piacere la notizia: "Roma fa parte della mia vita, tanto che dico sempre di essere mezzo romano. All'Olimpico, il mio stadio, sono diventato Campione del Mondo. Resta un posto speciale". Con Ancelotti, Voller, Candela e Ghiggia i "famers" diventano 19. Negli anni precedenti sono entrati nell'olimpo dei più grandi giallorossi di sempre i seguenti campioni: Bernardini, Ferraris IV, Amadei, Losi, Rocca, Di Bartolomei, Conti, Falcao, Pruzzo, Nela, Tancredi, Giannini, Aldair, Cafu e Montella. Altri quattro saranno inseriti sia nel 2015 che nel 2016, scelti sempre dai tifosi della Magica. Perché i campioni non si dimenticano.