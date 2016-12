Roma: accelerata per Heitinga

13:55 - La Roma ha deciso di accelerare la trattativa per John Heitinga. La decisione di Nicolas Burdisso di andare via e l'infortunio di Balzaretti (nulla trapela sulla data del rientro) hanno convinto il ds Walter Sabatini a rientrare dalla Spagna per parlare con gli agenti del giocatore, in scadenza di contratto con l'Everton. L'alternativa principale al centrale olandese è rappresentata da Paletta, che però difficilmente vestirà giallorosso.

La Roma sonda le possibili alternative per la fascia, spuntano i nomi di D'Ambrosio e Ghoulam, operazioni comunque difficili: il primo ha già un accordo con l'Inter e non sembra intenzionato ad accettare altre destinazioni, per il secondo il S. Etienne ha già rifiutato il prestito secco. Infine, la resta calda la pista Michel Bastos, ma è un affare che verrà chiuso per giugno.