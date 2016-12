Robinho, primo gol 'brasiliano'

12:14 - Immediata riscossa per Robinho, dopo il debutto con sconfitta nella sua prima partita con la maglia del Santos. L'ex attaccante del Milan ha infatti messo a segno il suo primo gol dopo il ritorno in Brasile: è successo nel ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa del Brasile. Per Binho una rete e un assist nella vittoria per 2-0 contro il Londrina, che è valsa la qualificazione agli ottavi dopo la sconfitta per 2-1 all'andata.

Robinho ha messo a segno il gol che ha sbloccato la partita all'8' della ripresa con una bella azione personale.