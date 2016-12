Robinho: Olympiacos da Galliani. Si tratta

18:42 - Il direttore sportivo dell'Olympiacos, Ioannis Vrentzos, è in arrivo a Milano per provare l'affondo su Robinho. I campioni di Grecia provano lo scatto sul brasiliano dopo aver effettuato un sondaggio a Toronto nell'amichevole contro i rossoneri.

Non siamo alla fine del tormentone sull'attaccante perché ci sono ancora ostacoli, ma l'interesse dell'Olympiacos è reale. La proposta è quella di un prestito oneroso con un diritto di riscatto, mentre i rossoneri chiedono una soluzione definitiva o anche un prestito ma legato ad un obbligo.

Per ora la squadra del Pireo s'è detta pronta a soddisfare una buona parte dell'ingaggio di Robinho permettendo comunque al Milan l'alleggerimento del pesante stipendio del brasiliano.

Se dovesse saltare dopo che pure il Besiktas è saltato, sul giocatore ci sarebbe soltanto al Jazira il club che ha appena acquistato dalla Juve Mirko Vucinic e che sogna un'altra stella. L'Olympiacos può però offrire il palcoscenico della Champions League.

Intanto gli agenti di Cerci e il presidente del Torino Urbano Cairo sono attentissimi a queste evoluzioni perché se dovessero sbloccarsi già nel fine settimana il Milan proverà lo scatto su Cerci aspettando pure dall'Arsenal Campbell in prestito non appena a Londra arriverà Douglas Costa.