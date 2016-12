Roberto Mancini: "La Juve non mi ha mai cercato, forse costo troppo..."

15:49 - Nel giorno dell'arrivo di Allegri sulla panchina della Juve, Roberto Mancini smentisce ogni contatto con i bianconeri e scherza: "Battuto in volata da Allegri? Assolutamente no, non mi hanno mai cercato. Forse costo troppo...". L'ex tecnico del Galatasaray è uno dei favoriti per il ruolo di c.t. azzurro: "Bisogna domandarlo al prossimo presidente federale. Trattativa possibile? Una trattativa non è fatta solo del lato economico".

Mancini non si sbilancia sui motivi dell'improvviso addio di Antonio Conte: "E' difficile da fuori giudicare una cosa che non si conosce, l'unica cosa è che la squadra era già in ritiro con lui. Ci sarà stato un problema. Rischio di tracolli psicologici? Credo che ci possa essere un po' di smarrimento, ma poi i giocatori reagiscono". Per quanto riguarda il suo futuro, il tecnico ammette che il suo sogno sarebbe allenare "Bologna o Sampdoria, mi sono rimaste nel cuore. Ho avuto la fortuna di allenare in Inghilterra, in Turchia, anche se non è uno dei campionati top. Ma allenare all'estero è sempre comunque un'ottima esperienza, questo assolutamente aiuta, si migliora, si conoscono altri tipi di calcio, giocatori con mentalità diverse. Quindi è sicuramente una bella esperienza. Anche la Germania in questo momento e' un ottimo campionato, ci sono bravi giocatori e ottime squadre, ma in questo momento non penso dove potrei andare. Poi nel calcio succedono cose come quella di Conte ieri che nessuno se lo aspettava e quindi le cose possono cambiare in un giorno".



In attesa di capire se potrà diventare il prossimo c.t. della Nazionale, l'ex allenatore di Inter, City e Galatasaray dice la sua a proposito dello stato di salute del calcio italiano dopo il flop a Brasile 2014. "Veniamo da due Mondiali fatti abbastanza male, quindi è chiaro che si è portati a buttare tutto. Io non credo che sia così perché comunque in Italia i giocatori bravi nascono sempre. In questo momento credo che ci siano giocatori giovani bravi e giocatori esperti bravi, quindi non è tutto da buttare. Le cose sono andate male perché purtroppo in un Mondiale se si ha anche un po' di sfortuna, com'è stato per l'Italia, sbagli una partita e diventa tutto più difficile. Ripartire da Balotelli? Io non lo conosco bene, dovrei conoscerlo", scherza Mancini.



Parlando del prossimo campionato, Mancini, oltre alla Juventus vede una squadra su tutte: "Il Napoli. La Roma? Ha fatto benissimo l'anno scorso. Non lo so, può darsi. Sicuramente saranno le tre squadre che lotteranno. Forse anche il Milan, che ha preso dei giocatori esperti. Ma se dovessi puntare su una squadra, il Napoli è quella che mi stuzzica di più perché ha fatto bene l'anno scorso. Benitez conosce meglio la squadra, la rinforzerà sicuramente. Credo che il Napoli possa essere una squadra che darà fastidio. L'Inter dipende da come si inizia il campionato - prosegue - dai giocatori nuovi. Il mercato è iniziato adesso e le squadre possono cambiare molto, l'Inter compresa. Dipenderà anche dai giocatori che inserirà. Penso che il Napoli e la Roma e forse anche il Milan, per la storia che ha, possano essere le squadre che lotteranno per lo scudetto. Ma auguro all'Inter di essere nelle squadre che lotteranno per lo scudetto".