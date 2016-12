Roberto Mancini: "Allenare il Portogallo sarebbe un onore" 

18:22 - Archiviata la gestione di Paolo Bento, il Portogallo sta pensando a Roberto Mancini per la panchina della nazionale. L'allenatore italiano, finita l'esperienza al Galatasaray e non essendo riuscito ad arrivare in azzurro, stava pensando da lungo tempo ad un impegno con una selezione europea. Ai microfoni di Record Mancini si è detto "favorevole" al suo trasferimento in Portogallo: "Ha sempre giocato un calcio di qualità con giocatori di classe e talento".

Dimenticare Paulo Bento, è questa la parola d'ordine a Lisbona: Dopo la buona prestazione a Euro 2012, la nazionale lusitana non ha dato grande prova di sé al mondiale brasiliano, nonostante un Cristiano Ronaldo in gran spolvero. Ed è proprio l'idea di allenare il campione del Real Madrid che alletta mancini: "E' il numero 1, è il giocatore che ogni tecnico vorrebbe allenare".

Solo parole di stima da parte dell'ex Inter e Manchester City per la nazionale portoghese, a partire dalle squadre di club, che da alcuni anni vanno bene, soprattutto in Europa League: "le squadre lusitane fanno sempre bene in Europa", e soprattutto Mancini ha sempre stimato il Benfica. "Diventare l'allenatore del Portogallo sarebbe bello, un onore, perché è una delle migliori selezioni".

Attestati di stima arrivano da Lisbona per l'operato di Mancini, ma l'allenatore di Jesi deve decidere: la panchina di Benitez scricchiola e presto potrebbe liberarsi. Ai tifosi partenopei il Mancio piace, ma Roberto vuole una selezione, come aveva chiesto prima di perdere il ballottaggio con Antonio Conte per allenare gli azzurri.