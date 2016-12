River Plate-Godoy Cruz: l'ex Milan Leandro Grimi colpito dalla tribuna

12:00 - Tempi duri per l'ex terzino sinistro del Milan, ora al Godoy Cruz, Leandro Grimi. L'argentino è stato protagonista involontario durante l'ultimo River Plate-Godoy Cruz. Grimi prima è andato in gol al 17', poi è stato colpito da un oggetto di legno al 94' mentre festeggiava con i compagni la rete del 2-1 al 93' di Rodriguez per il colpo esterno. Una vera e propria "mazzata" arrivata dagli spalti. Per questo motivo lo stadio del River Plate rischia la squalifica.