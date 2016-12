Rissa col Newcastle, stangata per Osvaldo

22:53 - Non se la passa bene in Inghilterra Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante della Roma, che pareva vicino ad un ritorno in Italia in questo mercato di gennaio, è stato infatti punito dalla Football Association con una squalifica di tre giornate e una multa di circa 50mila euro per la rissa scoppiata nei minuti di recupero del match di Premier League dello scorso 14 dicembre pareggiato per 1-1 dal suo Southampton contro il Newcastle.

Osvaldo, in panchina dopo essere stato sostituito, è rientrato in campo per partecipare ad un parapiglia scoppiato in seguito alla brutta entrata di Morgan Schneiderlin, centrocampista dei "Saints", su Massadio Haidara al 94' della gara contro i Magpies. L'attaccante italoargentino salterà il match di FA Cup col Burnley e le gare di Premier con West Bromwich e Sunderland: tornerà a disposizione del tecnico Pochettino per la gara di campionato contro l'Arsenal del 28 gennaio.