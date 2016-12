Rissa Balotelli-Facchinetti, tutto falso 

11:30 - Francesco Fachinetti ha spento con ironia le voci di una presunta rissa con Mario Balotelli. Il dj, che secondo alcuni sarebbe stato protagonista di uno scontro con il giocatore del Milan domenica sera in un locale, ha smentito tutto su Twitter. ''Ecco come io e mio fratello Balotelli abbiamo litigato ieri. Complimenti per la bufala'', ha scritto mostrando una foto loro, sorridenti assieme. Poi Facchinetti è intervenuto a Tiki Taka: "Io e Mario siamo usciti, non so come questo giornalista abbia fatto a vedere una rissa tra noi due, probabilmente si sarà dopato. Non c’è nulla di vero. Quando è uscita questa cosa sui siti mi ha chiamato mia madre piangendo e mio padre urlando e io non sapevo niente. Al giornalista dico solo che io e Mario ci alleniamo a Thaiboxe a casa mia: se vuole venire a fare un salto...", ha raccontato.

Subito dopo è arrivata anche la voce del Milan attravverso le parole di Adriano Galliani: " ''Era solo uno scherzo fra Facchinetti e il fratello di Balotelli, Enoch. Ieri sera giocavano e scherzavano Enoch e Facchinetti, che è interista, ma è simpatico. Questi due pirla si sono spintonati, ma Mario era seduto da un'altra parte. Non so se in buona o malafede è stato scambiato Enoch per Mario''. Infine Galliani ha dato uno sguardo a Enoch e gli ha detto: ''Fatti i capelli biondi così ti distinguono da tuo fratello''.