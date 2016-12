Rinforzo per Mazzarri: Thohir (ri)compra Pazza Inter

10:42 - Quattro scudetti. Tre Supercoppe italiane. Due Coppe Italia. Una Champions League. Un Mondiale per club. Dolci (irripetibili?) ricordi di un pezzo dell'Inter morattiana: non tutta, nemmeno tutta quella vincente del periodo d'oro 2005-2011, bensì un pezzo consistente di quest'epoca d'oro contrassegnata da quel "Pazza Inter", inno-simbolo di 5 anni di vita anni di vita nerazzurra (2007-2012); nonché parole e musica codificate nel cuore dei tifosi che a quei ritmi e a quella scintilla di follia sono legati: folli e interisti. Da sempre.

Bene. Da fine estate 2012, Pazza Inter ha smesso di scortare le partite dei nerazzurri per problemi di diritti (dunque quattrini) con il Clan Celentano; e a quel "silenzio" si è accompagnato uno stordimento di risultati e gioie sportive che si fa fatica a eliminare. Dal 2012 a oggi è successo di tuto nel mondo interista, una rivoluzione epocale. E oltre quel limite, dopo lo 0-0 del debutto a Torino, il mercato un po' così, Mazzarri, Moratti defilato e che forse ritorna, ecco che a Thohir e chi lo circonda è balenata l'idea di riappropriarsi di quell'inno "vincente". Meglio di un acquisto last minute al calcio-mercato?

Così è ormai ufficiale questo "ritorno" che da qualche giorno riempie lo spazio-Inter di giornali e tivu e web. Avverrà in occasione di Inter-Sassuolo come confermato su Twitter da Rosita Celentano, che l'ha rivelato a un tifoso che la esortava a consegnare di nuovo all'Inter i diritti della canzone: "Pazienza fino alla seconda di campionato...". Sono stati così accontentati i tifosi, che con Pazza Inter Amala potranno riannodare il ricordo di scudetti e Champions. Chissà mai, per rifare una foto di gruppo così...





@interista4z ...pazienza fino alla seconda di campionato...

— rosita celentano (@rosita17rosita) 7 Settembre 2014