Rimpianto Palermo, la Sampdoria pareggia nel recupero

23:56 - La Samp si salva nel finale a Palermo. Padroni di casa avanti al primo affondo: Dybala (7') brucia Regini e batte Viviano con il sinistro. I blucerchiati tentano di reagire ma lo fanno senza convinzione: l'unico a provarci è Eder. Difesa della Samp in difficoltà con Dybala: a farne le spese è Regini che viene espulso (40') per doppia ammonizione. Nella ripresa Palermo in controllo ma al 91' Gastaldello trova il pari sugli sviluppi di un angolo.

LA PARTITA

Grande rammarico per il Palermo che controlla per 80 minuti e subisce l'inaspettato pareggio della Samp nel finale su calcio d'angolo. Partono subito bene i rosanero con Vazquez che, ben servito da Dybala, manda a lato con il destro. Al primo vero affondo arriva il gol del Palermo: al 7' Barreto lancia in profondità Dybala che sfugge a Regini, l'argentino guarda Viviano e incrocia con il sinistro sul palo lungo. La Sampdoria prova a reagire. Il più attivo è Eder che semina il panico sulla fascia sinistra ma il Palermo regge bene il timido urto dei blucerchiati. Unico brivido al 9', quando Sorrentino respinge un cross di Cacciatore sul quale si stava per avventare Okaka. La Samp tiene palla ma non sfonda: al 19' i tifosi ospiti si illudono quando Gastaldello devia in rete un destro di Eder, appena sanzionato per un fallo in area. I rosanero capiscono che la Samp non ha molte idee e cominciano a mettere la testa fuori dall'area. Barreto (30') ci prova dalla distanza con un destro che rimbalza davanti a Viviano e termina fuori di circa mezzo metro. Dalla mezzora sale in cattedra Dybala, che supera un disorientato Regini con un numero sulla fascia destra e lo costringe al fallo che vale la prima ammonizione. I padroni di casa controllano la partita senza problemi ed è ancora Dybala a sfuggire a Regini a centrocampo: il terzino, oggi adattato a centrale da Mihajlovic con risultati discutibili, calcola male il rimbalzo e tocca la palla con il braccio. Il fallo sembra involontario ma l'arbitro Tommasi estrae il secondo giallo. La partita della Samp si fa sempre più complicata: Mihajlovic corre ai ripari togliendo Sansone - che non la prende bene - per inserire al centro della difesa il nuovo acquisto Matias Silvestre.



Nella ripresa la musica non cambia. Il Palermo conferma la sensazione di superiorità maturata nella prima frazione e controlla la partita senza soffrire, complice una Samp che appare quasi svogliata. Al 3' minuto è ancora Dybala a seminare il panico nella difesa ospite: l'argentino supera Silvestre ma con il destro non riesce a battere Viviano da pochi passi. Dall'altra parte Eder si conferma il più in palla, supportato sporadicamente da Okaka che ci mette tanta voglia ma poca qualità. L'ex romanista sbatte regolarmente contro la difesa a tre del Palermo, guidata da un Andelkovic che non sbaglia mai il tempo degli interventi. Iachini continua a caricare il Palermo che, al 13', ci prova con Pisano che calcia alto da buona posizione. Dybala accusa la stanchezza ma a tirare la carretta ci pensa Vazquez che, nonostante le movenze compassate, riesce a difendere ogni pallone che capita dalle sue parti per far salire la squadra. Mihajlovic tenta di recuperare la gara e mette dentro Krsticic al posto di uno spento Obiang. Poco dopo dentro anche Bergessio (30' al posto di Palombo) e Belotti nel Palermo che sostituisce un applauditissimo Dybala. Proprio il bomber rosanero (31') ha sul sinistro una buona palla che spara però alta. Nel finale i padroni di casa cercano di addormentare la gara e sembrano riuscirci fino al 90', quando la Samp ottiene due calci d'angolo consecutivi. Sul secondo De Silvestri serve di testa Gastaldello: il difensore, liberissimo, stoppa e batte Sorrentino da pochi metri. Nel finale la Samp ha addirittura la palla del sorpasso ma Okaka spara a lato.

LE PAGELLE

Dybala 7,5 - La Joya ritrova lo smalto dei tempi migliori e fa letteralmente impazzire la difesa della Sampdoria. Alla prima occasione brucia Regini e va in gol. Nel primo tempo è un crescendo di scatti e dribbling, culminati con l'espulsione del malcapitato Regini che prima atterra l'argentino e rimedia il primo giallo e poi, temendo una replica del gol, tocca la palla con la mano e finisce fuori. Nella ripresa Dybala cala ma esce tra gli applausi



Vazquez 6,5 - Il fantasista argentino non fa della velocità il suo punto di forza ma sopperisce con fisico e tecnica. Caratteristiche più che sufficienti contro una difesa blucerchiata poco aggressiva. Nel primo tempo fa la sua parte, poi nella ripresa, con il calo fisico di Dybala, consente alla squadra di salire con giocate utili e sempre lucide



Barreto 7 - E' lui la vera anima del Palermo. Imposta, corre e recupera palloni fino allo sfinimento. Domina il centrocampo grazie anche agli 'scudieri' Bolzoni e Rigoni. Suo anche l'assist per il gol di Dybala



Regini 4,5 - Non è a suo agio da difensore centrale e riesce a fare poco per nasconderlo. Dybala lo supera regolarmente, prima sul gol e poi con giocate continue sulle fasce. Regini non riesce mai a prenderlo e così è costretto a ricorrere al fallo che costa la prima ammonizione e poi, in confusione, tocca la palla con il braccio per il secondo cartellino



Eder 6,5 - Il brasiliano è l'unico giocatore della Samp che crea problemi al Palermo. Fino all'espulsione di Regini, riesce a tenere palla sulla fascia sinistra e a mettere qualche palla pericolosa in area. Poi si spegne insieme al resto della squadra







IL TABELLINO

PALERMO - SAMPDORIA 1-1

Palermo (3-5-2): Sorrentino 6; Munoz 6, Terzi 6, Andelokovic 6,5; Pisano 6,5, Bolzoni 6, Rigoni 6 (15' st Ngoyi 6), Barreto 7, Daprelà 6; Vazquez 6,5 (47' st Bentivegna sv), Dybala 7,5 (30' st Belotti sv).

A disp.: Ujkani, Fulignati, Vitiello, Milanovic, Chochev, Quaison, Bamba, Maresca, Morganella. All.: Iachini 6,5

Sampdoria (4-3-3): Viviano 6; De Silvestri 6, Cacciatore 5,5, Gastaldello 6,5, Regini 4,5; Obiang 5 (19' st Krsticic 6), Palombo 5 (30' st Bergessio sv), Soriano 5,5; Sansone 5 (43' Silvestre 5,5), Okaka 5,5, Eder 6,5

A disp.: Da Costa, Massolo, Duncan, Fedato, Campana, Rizzo, Salamon, Wszolek. All.: Mihajlovic 5

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 7' Dybala (P), 46' st Gastaldello (S)

Ammoniti: Rigoni, Daprelà (P), De Silvestri, Okaka (S)

Espulsi: 40' Regini (S) per somma di ammonizioni