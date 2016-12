Riecco Seedorf: "Pochi allenatori neri: che tristezza"

19:48 - "E' triste vedere che ci sono pochissimi allenatori neri. Tra gli ex giocatori di colore, quanti sono diventati allenatori?". Se lo domanda l'ex tecnico del Milan, Clarence Seedorf, intervenendo alla conferenza 'Respect Diversity', organizzata dalla Uefa a Roma per favorire la lotta al razzismo e alle discriminazioni.

"Non dovremmo vedere solo il colore della pelle - aggiunge l'olandese - ma è un aspetto anche questo. Molti colleghi hanno aperto una porta verso soluzioni drastiche, ma ancora non c'è una soluzione duratura".

La sua esperienza in panchina non è stata delle più esaltanti. "Un mio ritorno in Italia da allenatore? No, io ho ancora un contratto con il Milan, quindi...", glissa.

Meglio concentrarsi su nuove proposte per combattere il razzismo, come il terzo tempo a fine partita. "Lo aveva iniziato a fare la Fiorentina - ricorda l'ex rossonero -, poi non so perché non lo ha più portato avanti. Ma credo che debba essere un obbligo come nel rugby, che cambia anche tanti approcci psicologici. Con un protocollo diverso obblighiamo tutti ad accettare la sconfitta: in tre minuti devi stare là a dare la mano all'avversario perché la partita é finita. Sarebbe un'evoluzione culturale del calcio e un'educazione verso chi ci guarda"