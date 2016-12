Ricorso Parma, il Tar si dichiara incompetente

12:26 - Arrivano brutte notizie per il Parma. Il Tar del Lazio, infatti, si è dichiarato incompetente a decidere sul ricorso con il quale il club emiliano contesta la mancata concessione della licenza Uefa per la stagione sportiva 2014-2015, con conseguente esclusione dall'Europa League conquistata sul campo. Respinta anche dai giudici amministrativi la richiesta di risarcimento avanzata dalla società di Ghirardi nei confronti della Figc.

Il Parma chiedeva l'annullamento della decisione con la quale l'Alta Corte di Giustizia del Coni, il 29 maggio, ha bocciato il suo ricorso per la mancata concessione della licenza Uefa da parte delle Commissioni di primo e secondo grado della Figc a causa del ritardato pagamento Irpef per alcuni tesserati. Secondo i giudici la competenza è del Tas di Losanna, al quale la società gialloblù ha già fatto ricorso. Per quanto riguarda il mancato versamento dell'Irpef, il Tar del Lazio non accetta l'"errore scusabile" del Parma in quanto lederebbe il diritto dell'altra società, il Torino in questo caso, "che si e' attenuta invece scrupolosamente alle disposizioni" previste in questo caso. L'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ha comportato, infine, anche il rigetto della domanda risarcitoria.

IMMEDIATO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

Annuncia immediato appello al Consiglio di Stato l'avvocato Federico Tedeschini, legale del Parma, dopo la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con il quale la società contestava la mancata concessione della Licenza Uefa. "Andremo subito al Consiglio di Stato - ha detto Tedeschini - . Sarebbe bene che il Tar si rendesse conto del fatto che i giudici sportivi nulla hanno a che vedere con la giustizia che ogni Stato deve dispensare in favore degli utenti".