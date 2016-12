Riaperta la Pinetina: primo giorno Inter

15:48 - Che Inter sarà? Intanto è quella di Thohir, a pieno titolo, e di Mazzarri-bis. Con Vidic in più, tante vecchie glorie in meno e un giorno speciale, oggi, perché uno alla volta i giocatori stanno arrivando alla Pinetina. Una "prima" per visite mediche e quant'altro, si comincia alle 17 coi test atletici. E nel segno del nuovo arrivato Nemaja Vidic, primo e fin unico acquisto per la nuova stagione.

Sorrisi e autografi tutti per lui, per Vidic, che è arrivato poco dopo mezzogiorno. Su di lui, sarà ristrutturata la difesa dell'Inter 2014-15, nella quale sarà difficile trattenere Rolando (divergenza col Porto per il riscatto) e fatalmente resterà Ranocchia, uomo-mercato intorno al quale il club ha intenzione di costruire il progetto futuro. Non sarà facile trattenerlo: la trattativa per il rinnovo del contratto è in corso.

A centrocampo, in queste ore potrebbe concludersi la trattativa col Rubin Kazan per M'Vila. Dall'inizio della settimana sono stati, non ancora decisivi, ma comunque importanti.