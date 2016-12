Retromarcia Fifa: il Barcellona può fare mercato

10:15 - Da punizione esemplare a bufala dell'anno il passo è stato brevissimo. Nel giro di tre settimane, il tempo necessario al Barcellona per presentare i resoconti richiesti, la Fifa ha riconcesso ai blaugrana la possibilità di agire sul mercato. Al club catalano erano state contestate irregolarità nei trasferimenti di giocatori minorenni nel periodo che andava dal 2009 al 2013 ed era stata inflitta, come pena, la chiusura del mercato per due sessioni.

La sospensione della sanzione, che prevede il divieto per il Barcellona di operare sul mercato estivo 2014 e quello invernale 2015, consentirà al club blaugrana di operare dal primo luglio, data di apertura del prossimo calciomercato.Il presidente della commissione d'appello della Fifa, Larry Mussenden, ha concesso la sospensiva considerando "la complessità del caso" e il fatto che la stessa commissione "non sembra essere in grado di prendere una decisione a riguardo in tempi brevi per un eventuale ricorso del club al Tas". La decisione dello stop della sanzione è in attesa della sentenza di appello.