Report Calcio 2014: debito a 3 miliardi, spettatori meno 900mila

12:57 - Continuano a crescere i debiti della Serie A, questo è quanto è emerso dal "Report calcio 2014" commissionato dalla Figc. I debiti del massimo campionato nella stagione 2012-13 sono stati di 2.947 milioni di euro, 1.9% in più rispetto alla stagione precedente. La perdita netta si è ridotta da 280 milioni a 202, ma c'è anche un problema di spettatori: nell'ultima stagione analizzata ci sono state 900mila presenze in meno negli stadi italiani.

Il "Report Calcio 2014" è stato pubblicato dal Centro Studi, Sviluppo ed iniziative speciali della Figc con la collaborazione dell'Agenzia di Ricerche e Legislazione e Pwc, e sarà presentato a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il debito della Serie A continua a crescere nonostante la "spending review" di gran parte delle società, attestandosi a quasi 3 miliardi di euro. Di questi i debiti finanziari pesano per il 32%.

In netto calo anche le presenze negli stadi con una diminuzione di 900mila spettatori durante l'ultima stagione analizzata. Il numero totale dei presenti è passato dai 13,2 milioni della stagione 2011-12 ai 12,3 milioni dell'annata 2012-13. In termini di affluenza media i tifosi italiani in Europa sono meglio soltanto di quelli francesi con un 22.591 a 19.211. Prima la Bundesliga, davanti a Premier League e Liga. Il calo va a pesare sulla voce ricavi da stadio e commerciali che scendono rispettivamente del 4,1% e del 3,9%. Insieme rappresentano solo il 23% del valore della produzione aggregato (8% i ricavi da stadio e il 15% i ricavi commerciali)

Infine è pari a poco più di un miliardo (1.034 milioni di euro) la contribuzione fiscale e e previdenziale del sistema calcio nel 2011, in calo del 3,4% rispetto all'anno precedente. Ottocentonovantadue milioni derivano dal contributo delle società professionistiche italiane, mentre 141 milioni riguardano il gettito erariale prodotto dalle scommesse sportive.