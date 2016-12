Renzi su Tavecchio: "Se parlo italiane fuori dalle coppe europee"

22:03 - "Se dicessi una parola su Tavecchio da presidente del Consiglio forse Juve, Roma e Napoli non potrebbero giocare la Champions League". Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha dribblato le domande sul caso Tavecchio in Figc. Il Premier italiano, che è stato criticato per il silenzio sulla questione spinosa, ha spiegato le sue ragioni: "Politica fuori dal calcio: lo dice la Fifa".

A frenare Renzi il precedente simile della Nigeria: il 9 luglio scorso, la Nigeria è stata squalificata dalla Fifa dopo diverse ingerenze governative della Federazione del paese africano.