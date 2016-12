Reina rovina la Pasqua al Napoli: 1-1 con l'Udinese

13:49 - Il Napoli spreca l'occasione di mettere in cassaforte il terzo posto, uscendo dal "Friuli" con un pari per 1-1. Un punto giusto quello con l'Udinese visto che la squadra di Benitez gioca ai suoi livelli solo nel primo tempo. Chiuso in vantaggio grazie alla rete di Callejon al 39'. Nella ripresa, però, un clamoroso errore di Reina regala la palla del pareggio, firmato Bruno Fernandes (in fuorigioco) al 9'. Espulso Fernandez nel finale.

LA CRONACA

Il Napoli conferma la sua stagione di alti e bassi anche a Udine, dove spreca il match-point che avrebbe consentito agli azzurri di mettere subito in cassaforte la Champions League. Non che la situazione si sia complicata, anzi, ma quello della squadra di Benitez è stato l'ennesimo esame della verità non superato. Non basta mettere sotto una volta una Juve affaticata per sentirsi pronti a vincere lo scudetto.

Con ben poco in palio, la partita nel primo tempo non regala grandi emozioni. E nono poteva essere altrimenti. Al "Friuli" regna l'equilibrio, anche se è il Napoli a costruire qualcosa in più. Scuffet si mette subito in mostra su una punizione pericolosa di Insigne e dopo un contrasto Domizzi-Zapata in area, che fa gridare al rigore gli azzurri, lo stesso Insigne liscia un ottimo traversone di Hamsik. L'Udinese si fa trascinare dalla velocità di Badu, che alla mezz'ora spreca malamente di testa una perfetta palla servitagli da Gabriel Silva. Il batti e ribatti si chiude a pochi minuti dal riposo, quando Zapata prolunga un angolo e Callejon si presenta puntuale all'appuntamento con un destro al volo che non lascia scampo al giovane portiere bianconero. Vantaggio meritato per la squadra di Benitez, che sfrutta al meglio quanto seminato contro un avversario volonteroso, ma inevitabilmente poco pericoloso senza Di Natale.

La ripresa, però, è tutta un'altra storia. Dopo un paio di contropiedi del Napoli, sprecati da Zapata (male) e Insigne (non fortunato), si scatenano i padroni di casa. Che colpiscono subito grazie a un clamoroso errore di Reina. Il portiere prova a servire Behrami, ma non si accorge di Pinzi, che poi è lesto a scaricare per Bruno Fernandes, bravo a centrare la porta. La sua posizione, però, è chiaramente irregolare. Questo non toglie merito all'Udinese, che da questo momento prova pure a vincere. E non ci va di molto lontano, con Muriel, Pereyra e ancora Muriel, che si vede giustamente annullata la rete del possibile vantaggio. Gli azzurri si devono affidare a Insigne e, come nella prima fazione, reclamano, un rigore per un "abbraccio" di Domizzi, ancora lui, al neo entrato Pandev. Nel finale c'è anche il tempo per il secondo giallo a Fernandez, autore di un fallo su Allan. Insomma, nell'uovo di Pasqua il Napoli ha trovato una sorpresa, ma non era quella aspettata.



LE PAGELLE

Domizzi 5,5 Su di lui c'è l'ombra di due interventi molto a rischio in area, se non proprio da rigore certo

Badu 6,5 Bella spina nel fianco sulle fasce, ma non è un bomber e si vede

Muriel 6 O lui, o Di Natale. Non impressiona ma dà il suo contributo. Totò, però, è un'altra cosa

Reina 4,5 Basta un errore per rovinare una prestazione positiva, ma quello compiuto a Udine è davvero da matita blu

Insigne 6,5 E' in forma, ha voglia di Mondiali e si vede. Predica, però, nel deserto e non è nemmeno troppo fortunato

Duvan 5 A parte la sponda sul gol, quando ha l'occasione giusta tra i peidi, mostra tutti i suoi limiti

IL TABELLINO

UDINESE-NAPOLI 1-1

Udinese (4-3-2-1): Scuffet 6,5; Heurtaux 6,5 (35' st Basta 6), Danilo 6, Domizzi 6,5, Gabriel Silva 5,5; Pinzi 6,5 (33' st Nico Lopez 6), Allan 6, Badu 6,5; Pereyra 5,5, Fernandes 6,5; Muriel 6 (41' st Widmer sv). A disp.: Brkic, Benussi, Naldo, Bubnjic, Jadson, Yebda, Maicosuel, Zielinski, Di Natale. All.: Guidolin 6,5

Napoli (4-2-3-1): Reina 4,5; Reveillere 6, Fernandez 5,5, Henrique 6, Ghoulam 6; Behrami 6 (29' st Jorginho 5,5), Inler 6; Callejon 6,5, Hamsik 5,5 (45' st Albiol sv), Insigne 6,5; Zapata 5 (22' st Pandev 6). A disp.: Doblas, Colombo, Mesto, Zuniga, Radosevic, Dzemaili. All.: Benitez 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 39' Callejon (N), 9' st Bruno Fernandes (U)

Ammoniti: Pinzi, Pereyra (U), Behrami, Jorginho (N)

Espulsi: Fernandez (N) per doppio giallo