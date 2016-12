Reina può restare al Napoli. Ecco perché

13:23 - Pepe Reina, il suo futuro. Il Napoli freme, sulla conferma o meno del portiere passano i progetti della prossima stagione. Lui è felice al Napoli, il Napoli è contentissimo di lui, Benitez-Reina è un rapporto privilegiato. E allora? C’è di mezzo il suo contratto con Liverpool (scade nel 2016) e ci sono intromissioni pesanti: il Barcellona.

Qualcosa però si è mosso, in senso partenopeo. Tre i fatti: uno rilanciato da Liverpool Echo, che riferisce come i Reds non proporranno a Reina il ritorno, pronti a cedere il portiere nonostante il contratto fino al 2016; l’altro riferito alle parole del manager del Liverpool, Brian Rodgers; il terzo dalla notizia che il Barcellona, per sostituire Victor Valdes, abbia ingaggiato Marc-André ter Stegen, 22 anni, portiere del Borussia Moenchengladbach.

Le parole di Rodgers, a questo punto: “Reina scrisse una lettera, la scorsa estate: voleva andare al Napoli per poter giocare col miglior manager con cui aveva lavorato, Benitez. Io l’avevo ringraziato per le sue stagioni al Liverpool”. Sono le parole di un commiato sancito nell’estate 2013, e che sarà ribadito nei prossimi mesi.

Quanto al Barcellona che avrebbe già coperto il vuoto di Victor Valdes, è il Mattino a riportare l’indiscrezione di mercato. Ragione per la quale, il Napoli a questo punto può virtualemente chiudere la caccia al portiere per la prossima stagione, aspettare che Rafael guarisca e tenersi stretta Reina: versando al Liverpool l’indennizzo dovuto, dopo trattativa.