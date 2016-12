Recoba eterno: "Gioco un altro anno"

17:50 - Chi gli stava organizzando l'addio dovrà rinviare i preparativi. Alvaro Recoba, ex stella dell'Inter e fantasista del Nacional Montevideo, ha stupito tutti nella trasmissione "Peloteando en la Oral" su "Radio Universal". "El Chino" ha dichiarato: "Mi stanno già organizzando la partita d’addio, ma non sanno che continuerò a giocare". Ripensamento clamoroso, visto che a gennaio proprio Recoba aveva annunciato il suo addio al calcio.

La decisione è maturata dopo gli ultimi mesi difficili. Recoba, infatti, dopo aver annunciato di lasciare ha vissuto un'ultima parte di stagione caratterizzata da molti infortuni. Vorrebbe chiudere lasciando un ricordo migliore. Non è certo se sarà ancora al Nacional, ma certamente giocherà.Nell'ambito della stessa trasmissione radiofonica c'è stato anche lo spazio per un divertente botta e risposta con l'ex compagno di squadra all'Inter Ivan Zamorano. Il cileno, oltre a salutare l'amico si è anche divertito nel definirlo "il figlio viziato di Moratti".

Trentotto anni, carriera di gioie e dolori, di grandi numeri alternati a qualche "black-out". Questo è Recoba. E non è finita qui.