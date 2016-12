Real Madrid: via Diego Lopez, Casillas unico titolare

11:33 - Dopo essere stato messo in panchina da Mourinho e aver trascorso un anno a duellare con Diego Lopez, Iker Casillas tornerà ad essere il portiere titolare del Real Madrid. Come riporta il quotidiano Marca, Carlo Ancelotti ha deciso che il capitano difenderà i pali dei blancos a partire dal 12 agosto, giorno della Supercoppa Europea a Cardiff contro il Siviglia. Diego Lopez verrà ceduto mentre il costaricense Keylor Navas sarà la riserva.

Sempre secondo Marca Diego Lopez, portiere arrivato nel gennaio 2013 e lo scorso anno titolare in campionato (con Casillas tra i pali nelle coppe), verrà ceduto nel giro di pochi giorni e lascerà Madrid al rientro dalla tournèe negli Usa: il Monaco è favorito per prenderlo anche se il Chelsea potrebbe farsi avanti se dovesse cedere Cech al Paris Saint Germain. Casillas torna dunque titolare del Real Madrid anche se non potrà permettersi troppi errori perchè Keylor Navas è una riserva di lusso visto che è stato pagato molto ed è reduce da una stagione col Levante e da un Mondiale con la Costa Rica superlativi.