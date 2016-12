22 luglio 2014 Real Madrid, ufficiale James Rodriguez: "E' un sogno che si avvera" Al Monaco circa 80 milioni di euro, per lui un contratto di sei anni a sette milioni a stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:09 - L'affare dell'anno è chiuso: James Rodriguez è un giocatore del Real Madrid. Il colombiano ha firmato il contratto con i Blancos dopo aver superato le visite mediche: "E' un sogno che si avvera - le sue prime parole durante la presentazione -. Spero di dare gioia ai tifosi e vincere molti titoli". Al Monaco andranno circa 80 milioni di euro compresi bonus, mentre il 23enne ha firmato un contratto di sei anni a sette milioni di euro a stagione.

Dopo un campionato del mondo da protagonista con la Colombia, eliminata ai quarti dal Brasile, Rodriguez ha dichiarato di avere un solo obiettivo: andare al Real. E così è stato. Ancelotti non si è fatto scappare il miglior giocatore del momento, sicuramente quello con le prospettive migliori vista la giovane età e l'immenso talento. Cresciuto in patria nell'Envigado, Rodriguez ha giocato con gli argentini del Banfield prima del grande salto in Europa nel Porto, che lo acquistò per poco più di 5 milioni di euro. Nel 2013 è stato acquistato dal Monaco per 40 milioni di euro. Con i francesi ha disputato 34 partite segnando 9 gol.