Real Madrid: tifosi imbufaliti, calci alla macchina di Bale

16:37 - Tensione in casa Real Madrid. I tifosi non hanno mandato giù la partenza col freno a mano tirato delle Merengues. Dopo la sconfitta al Bernabeu contro l'Atletico, è arrivata la contestazione fuori dal centro sportivo di Valdebeba. I più presi di mira sono stati Kroos e Varane, ma anche Gareth Bale ha ricevuto il suo trattamento. Il gallese non si è fermato all'uscita a firmare autografi e due tifosi hanno preso a calci la sua auto.