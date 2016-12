Real Madrid: recuperato il 5% del prezzo di James... con le magliette

13:57 - Gli investimenti portano soldi, questo si sa. Il Real Madrid, che ha speso 80 milioni per il cartellino di James Rodriguez, ha già recuperato circa il 5% di quanto investito vendendo le sue magliette. Solo durante la presentazione, vendute 900 unità in un'ora: a 100 euro l'una, guadagno di 90mila euro. In un giorno, i dati non ufficiali parlano di 40mila maglie: il guadagno totale si attesta quindi intorno ai 4 milioni di euro.

La "Jamesmania" colpisce, stordisce, e frutta soldi. Chiaramente, i prezzi delle maglie sono aumentati, per sfruttare al massimo questa "follia" collettiva: e Florentino Perez dimostra ancora una volta di avere l'occhio molto lungo.

Per arrivare a coprire completamente la spesa, manca ancora molto: ma la stagione non è ancora iniziata, gli abbonamenti non sono stati ancora rinnovati, la tourneè negli USA ancora è all'inizio...insomma, ci sono tutti gli ingredienti per recuperare la spesa in poco, poco tempo. E avere un James in più in squadra.

Impara, Italia.