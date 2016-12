Real Madrid: Di Maria nella bufera, gestaccio al pubblico mentre viene sostituito

16:45 - Angel Di Maria finisce nel mirino della critica spagnola per un gesto decisamente poco elegante, compiuto lunedì al Bernabeu nel corso del match tra Real Madrid e Celta Vigo. Sostituito al 65' da Bale, l'argentino - mentre abbandona il campo - si è porta la mano destra sulle parti intime. Una "strizzata", secondo molti rivolta ai tifosi, che ha fatto scattare i fischi dagli spalti.

Il giocatore, a fine partita, ha però replicato a ogni accusa: "Capisco i fischi ma non ho fatto alcun gesto verso nessuno, mi sono solo sistemato. Se lo avesse fatto qualcun altro, nessuno ci avrebbe fatto caso". Dopo le spiegazioni, Di Maria passa all'attacco contro la stampa spagnola: "Forse non mi amano perché non sto rilasciando interviste. Sperano sempre che accada qualcosa per potermi uccidere, volgiono mettermi contro il club e i tifosi".