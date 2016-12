Real Madrid, Cristiano Ronaldo vicino al record di gol stagionali in Champions

10:12 - Cristiano Ronaldo viaggia sempre più spedito verso il primato di reti in una singola stagione di Champions League. Il portoghese del Real Madrid ha già raggiunto le 13 gol stagionali in sole 7 partite giocate e, con almeno altre due da disputare, i 14 Messi e Altafini potrebbero essere superati presto. CR7 è andato a segno in tutti gli impegni continentali e da ben tre anni raggiunge la doppia cifra (10, 12 e 13 reti). Numeri da fenomeno.

Cristiano Ronaldo sta vivendo la sua migliore stagione da quando è al Real Madrid e forse di sempre. Oltre ai 13 gol stagionali segnati in Champions, il Pallone d'Oro è già andato a segno 25 volte in 24 partite di campionato, oltre alle "sole" tre marcature in sei apparizioni in Coppa del Re.

Il portoghese è destinato a scrivere pagine di storia in maglia bianca e, a dir la verità, parecchia ne ha già scritta. Con la doppietta allo Schalke ha raggiunto i 242 gol in 5 stagioni (una media di 48,4), affiancandosi ad una leggenda del madridismo come Puskas. Con l'unica differenza che l'ungherese ci ha impiegato sei stagioni in più.

Continuando a viaggiare con questo ritmo anche il record di 323 gol di Raul sarà destinato a cadere nel giro di tre stagioni. Possibile, anzi molto probabile, che il vecchio capitano del Real venga superato anche nella classifica dei migliori marcatori della Champions All-Time. Il Comandante portoghese (così fu ribattezzato da Blatter pochi mesi fa) è sul gradino basso del podio (64 gol), dietro a Messi (tre in più del rivale) e proprio allo spagnolo, leader con 71. La crescita del portoghese è mostruosa e costante anno dopo anno e la Decima, con un Cristiano Ronaldo così, sembra possibile come mai negli ultimi anni.